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Ремонт пластиковых окон и дверей, балконов и лоджий под ключ с бесплатным выездом на место в день заказа

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Ремонт балконов под ключ!

Выезд специалиста и расчет сметы стоимости работ — бесплатно!

У Вас есть желание расширить пространство в помещении за счет балкона, оборудовать уютный кабинет или лаунджзону?

Быстро и качественно осуществим Вашу мечту!

Наши акции

При замене уплотнителя на 3-х окнах, 4-е окно замена уплотнителя БЕСПЛАТНО

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Бесплатная подготовка окон к зиме

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При установке 3-х клапанов вентиляции – 4-й в ПОДАРОК

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Наши услуги
Замена стеклопакетов
от 1000 руб. за м²
Замена механизмов и комплектующих
от 200 руб. за шт.
Утепление окна по ГОСТу
от 1500 руб.
Установка ПВХ откосов
от 2000 руб. за шт.
Установка металлических откосов снаружи
от 2500 руб. за шт.
Устранение запотеваний
от 600 руб.
Установка подоконников
от 500 руб. за п/м
Установка москитных сеток
от 700 руб. за м²
Регулировка окон и дверей
от 400 руб.
Установка жалюзи и рулонных штор
от 2700 руб. за м²
Замена уплотнителя
от 90 руб. за п/м
Установка детских замков
от 600 руб. за шт.
Установка приточного клапана
от 1500 руб. за шт.
Доп. оборудование на окна
от 150 руб. за шт.
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После нашего ремонта Вы

избавитесь от:

Скрипов и заеданий механизмов
Проникновения пыли и грязи
Трещин на стеклопакетах
Запотевания окон
Промерзания и образования льда на окнах
Слышимости уличных звуков
Появления плесени из-за неправильной установки окна
Сквозняка из окон
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Отзывы
Работа проведена в установленные сроки, быстро. Отношение к работе мастера хорошее. Спасибо.
Алина Шалгина
Работа по замене фурнитуры была проведена качественно и в очень короткие сроки.
Екатерина Базаева
Спасибо за вежливое, быстрое, качественное обслуживание. Мастеру Гумеру за отличный ремонт и дельные советы - спасибо!
Анжела Смолькина
Оперативно, качественно и вежливо работает персонал фирмы.
Александр Иванов
Работа выполнена качественно, добросовестно. Желаю успехов в работе!
Алексей Пикусев
Схема работы с нами
Способы оплаты
 
 

Наличный расчет

 

Безналичный расчет

 

 

 

 

Реквизиты:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЛИППОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Расчётный счёт: 40802810254400062496

ИНН: 635007762436
ОГРН: 321631300007909
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043601607
Кор. счёт: 30101810200000000607

 
Окна после нашего ремонта – это гарантия комфортной жизни в течение многих лет!
Опыт работы 10 лет
За эти 10 лет мы сталкивались с разнообразными поломками, проблемами, и на данный момент можем сделать качественный ремонт любой сложности.
Гарантия 1 год
Если в течение года у вас что-то сломается, то мы исправим наши работы абсолютно бесплатно.
Услуги через договор
Это даёт вам прозрачность сотрудничества с нами и уверенность в качестве ремонта.
Профессиональные специалисты
Наши специалисты проходят обучение, один раз в год повышения квалификации, ответственны и пунктуальны.
Качественные материалы
Используем только проверенные материалы (производство - Германия, Австрия, Бельгия)
Контроль качества
Проверка всех работ после ремонта и контроль каждые пол года.
Скидки и акции
Постоянные акции в зависимости от сезона. Скидки для пенсионеров и инвалидов, а так же скидка при оформлении заказа через сайт.
Бесплатный выезд специалиста
Квалифицированный специалист приедет и проведет диагностику ваших окон, даже если вы сделаете ремонт не в нашей фирме, то у Вас остаётся полное понимание проблемы и это абсолютно бесплатно.
Наши надежные партнеры
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Введите свое имя и телефон ниже. Наш специалист

перезвонит и ответит на вопросы через 3-5 мин:

    Режим работы
    08:00-20:00ч.

    без перерыва и выходных

    8 (939) 706-43-45
    ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

    Ремонт пластиковых окон в Самаре недорого предлагает компания «Ventana». Услуги оказывают профессиональные мастера с многолетним опытом по ремонту окон ПВХ, которые привыкли выполнять работу с гарантией высокого качества. Сотрудники компании за короткое время возвращают окну ПВХ функционирование, благодаря чему пользователю не нужно покупать новую конструкцию.

    При каких неисправностях окна обращаться  

    Ремонт окна ПВХ необходим в следующих случаях:

    Квалифицированный специалист быстро восстанавливает работоспособность оконной конструкции.

    Перечень услуг по ремонту окон ПВХ

    В перечень услуг входит:

    Также проводится диагностика состояния пластикового окна.

    Ремонт пластиковых дверей в Самаре

    Ремонт пластиковых дверей в Самаре производится мастерами компании «Ventana» в таких случаях:

    Мастера проводят ремонт защелки, ручки, регулировку навесов, меняют стекла и уплотнитель.

    Ремонт балконов и лоджий под ключ

    Ремонт балконов и лоджий по ключ включает:

    Мастера также производят утепление и остекление балкона или лоджии.

    Как заказать ремонт

    Чтобы вызвать мастера, оставьте заявку на сайте компании «Ventana» или свяжитесь по телефону. Операторы дают подробную консультацию по интересующим вопросам и озвучивают цены на услуги. После получения заявки мастер бесплатно приедет по адресу, чтобы ознакомиться с проблемой. Заказывайте ремонт окон, дверей балконов из пластика в компании «Ventana» по выгодным ценам. Действуют скидки, проводятся акции.

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